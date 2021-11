L'Inter guarda alle occasioni di mercato in vista della prossima sessione di mercato e fra i giocatori che potrebbero spostarsi a costo contenuto a gennaio c'è anche un vecchio pupillo del ds Piero Ausilio. Si tratta di Marc Roca, trattato a lungo ai tempi dell'Espanyol e oggi virtualmente fuori rosa al Bayern Monaco dove non ha trovato spazio per neanche un minuto a stagione. Potrebbe essere considerato un ricambio perfetto per Marcelo Brozovic, ma uno degli "esuberi" del centrocampo dovrà prima partire per fargli spazio.