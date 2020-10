Il pareggio dell'Inter contro il Borussia è da vedere come un mezzo passo falso, perché i nerazzurri dovranno compiere un'impresa per passare il girone. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“L’Inter si smarca dall’allegra brigata delle italiane in Champions. Unica delle quattro a non vincere. Un pareggio pericoloso perché ottenuto in casa contro la squadra più abbordabile del girone, mentre nel pomeriggio lo Shakthar, pur decimato dal Covid, ha vinto a Madrid. Brutta storia, perché il Real, con la rosa che ha, si riprenderà comunque e ritrovarsi sulla strada anche gli ucraini carichi di punti complica il viaggio. L’Inter ora andrà a far visita allo Shakhtar, senza Hakimi fermato dal Covid, e poi al Real. Da qualsiasi parte la si guardi, la strada che porta agli ottavi è già una parete verticale. Serviranno imprese per spianarla”.