Ivan Perisic ieri è stato decisivo nella vittoria dell'Inter contro il Napoli. In gol, il croato si sta rivelando pedina preziosa per la squadra di Simone Inzaghi, ma il suo futuro è scritto: l'ex Bayern Monaco, col contratto in scadenza, non rinnoverà coi nerazzurri, andando così via a zero. Al suo posto Marotta proverà il colpo Kostic.