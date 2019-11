Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi, ha risposto nella notte ai suoi followers. Uno dei quali le ha scritto: "Ti conviene lavorare in Italia vivendo a Parigi? Ritornate a Milano #forzaInter". Questa la risposta dell'argentina: "Quest'anno sarà così per noi, rispetto tanto il lavoro sono una che lavora fin da piccola, non riesco a stare senza far niente e nemmeno a dire di no ad una proposta di lavoro. Perché penso che così devo educare i miei bambini, con sacrificio e tanto lavoro".