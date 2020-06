Matteo Lovisa, responsabile dell'area tecnica del Pordenone, parla del futuro di Michele De Gregorio, portiere di proprietà dell'Inter. Queste le parole rilasciate a Tuttopordenone.com: "Infastidito? Più che infastidito sono contento per lui perché è stato pronto in seguito all'infortunio di Giacomo Bindi a dimostrare in campo il suo reale valore. Inoltre credo nella professionalità di Michele e sono convinto che fino a fine anno darà il massimo per questa maglia. Parlare di mercato oggi è prematuro, l'Inter ne detiene il cartellino ma noi proveremo a parlarci. Se poi il Monza ha già concluso che dire? Sono stati bravi...".