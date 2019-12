Politano è sul mercato e la Roma potrebbe interessarsi a lui. Lo scrive il Corriere dello Sport che spiega come il tecnico giallorosso, Fonseca, abbia segnalato il calciatore al proprio direttore sportivo, Petrachi.



“La Roma ha messo gli occhi su Matteo Politano. E’ stato Fonseca a segnalarlo a Petrachi, come possibile alternativa a Zaniolo da ala destra. Mancino, classe ‘93, nell’Inter non sta giocando con continuità (solo due partite da titolare in campionato) e sarebbe felicissimo di tornare nella squadra della sua città, dove ha giocato fino alla Primavera prima di cominciare un lungo giro tra le province italiane. Naturalmente perché l’idea diventi concreta occorre che Conte dia il via libera alla cessione e che nel contempo Petrachi trovi una soluzione analoga per Cengiz Ünder”