Sandro Mazzola, leggenda dell’Inter, commenta così, a Radio Kiss Kiss, la decisione di rinviare Juve-Inter causa Coronavirus: “Il Napoli ha proposto la soluzione giusta. Meglio rinviare la Coppa Italia e giocare subito il campionato, non ho capito perchè la Lega non ha accettato la proposta del club azzurro. La gestione della vicenda da parte della Lega non è stata delle migliori. Tutti noi siamo convinti che la salute delle persone sia la cosa più importante, ma in questo momento c'è troppa confusione. Napoli-Inter? Sarà una partita bella tirata, una gara da seguire con grande interesse".



L'ATTACCO - Poi, ecco l'attacco di Mazzola alla Lega: "Hanno combinato un bel papocchio. Ha ragione Marotta, a questo punto si può parlare di campionato falsato. Un conto è giocare Juve-Inter oggi, un altro a maggio, quando i calciatori potrebbero già essere proiettati agli impegni estivi”.