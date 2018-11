L'Inter europea dovrà somigliare quanto più possibile a quella italiana. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come Spalletti ambisca ad aumentare il possesso palla anche in Champions.



“Ecco la missione uno: possesso palla. C’è da salire un gradino e ripresentare la stessa Inter che in Italia riesce a disporre delle partite con relativa facilità. Dati in serie, per rendere l’idea: l’Inter in campionato gestisce la partita, 55,9% di possesso palla medio, solo la Juventus ha numeri (appena) superiori. In Europa l’asticella si alza e Spalletti non riesce a riproporre la stessa sinfonia: Inter al 45%, più dominata che dominante. Ecco, contro la quinta squadra di tutta la Champions per numero di conclusioni, e contro un centravanti che tira di meno – in tutto il torneo – solo di Dzeko e Neymar, l’obiettivo tattico sarà quello di abbassare i ritmi, ergo tenere il più possibile il pallone. E allora la missione non può che essere affidata a Marcelo Brozovic, l’ottavo centrocampista della Champions per numero di passaggi completati, il secondo (dopo Vecino) per chilometri corsi”.