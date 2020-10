L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza la sconfitta dell'Inter nel derby e spiega come, nonostante il passo falso, sia chiaro il potenziale dei nerazzurri.



“Anche in un derby perso, l’Inter ha toccato con mano la sua forza, che è tanta. Ha tempo e risorse per realizzare i suoi sogni. Ma non può sbagliare così tanto, non può subire 8 gol in 4 partite e deve trovare al più presto una forma tattica per servire al meglio i suoi gioielli, a partire dalla Lu-La”.