Marcelo Brozovic vuole non meno di 7 milioni di euro annui per rinnovare il suo contratto con l'Inter. Il club nerazzurro settimana prossima dovrebbe finalmente incontrare il croato e il suo avvocato per presentare la propria offerta che non arriverà alle cifre richieste, ma che potrebbe arrivarci grazie a ricchi buonus in base al rendimento suo e della squadra.