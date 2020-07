L'Inter tira la corda, è disposta a prendersi il cartellino di Sanchez, ma senza eccessivi esborsi, dato che consentirebbe allo United di risparmiare una cinquantina di milioni dall'ingaggio del cileno. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“La montagna va ancora scalata del tutto, però. Perché il nodo della trattativa adesso è questo. Lo United ha prima rifiutato un accordo ponte per il resto di questa stagione, dunque fino a fine agosto. E ora continua ad alzare il muro sulla doppia ipotesi prospettata dall’Inter: il rinnovo del prestito, inizialmente. E adesso anche sul nuovo fronte del dialogo: il club di Zhang è disposto a rilevare il cartellino, ma non vuole pagarlo, facendo leva sul risparmio in termini di ingaggio che i Red Devils avrebbero nelle prossime due stagioni. Qui c’è distanza, però. Perché il Manchester è sceso dai 20 milioni di richiesta iniziale, ma solo fino a quota 15. E sarà difficile possa scendere ulteriormente, anche perché l’attaccante è iscritto a bilancio con i Red Devils proprio per una cifra intorno ai 15 milioni”.