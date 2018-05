Undici gol e dieci assist finora. Questi i numeri di Ivan Perisic in nerazzurro, che nella stagione attuale ha inciso eccome, nonostante l’ingiustificata pausa durata circa un paio di mesi. Poi il croato ha nuovamente raggiunto i giusti giri e impresso il proprio timbro sulla virata della squadra di Luciano Spalletti, che una volta fuori dal tunnel ha ripreso a macinare punti.



UNA LUNGA ESTATE - Due giornate al termine del campionato, poi avranno inizio i Mondiali in Russia: l’estate di Ivan Perisic potrebbe essere molto lunga e non solo sul campo. A breve riaprirà anche il mercato e il croato, esattamente come accaduto la scorsa estate, non esclude la possibilità di raggiungere la Premier League, campionato che da sempre raccoglie il suo interesse. Dodici mesi fa toccò a Spalletti convincere Perisic a non accettare le sirene dello United, ma questa volta il tecnico toscano potrebbe non opporsi alla sua cessione, andando anche incontro a quelle che sono le esigenze della società di corso Vittorio Emanuele, che potrebbe aver bisogno di cedere qualche pezzo da novanta, soprattutto se non dovesse arrivare la qualificazione in Champions.



VECCHI AMORI - Un anno è trascorso, ma l’interesse dello United di Mourinho per Ivan Perisic è rimasto intatto, come immutata è rimasta anche la passione dell’Inter per Anthony Martial (9 gol e 5 assist in Premier). I due club potrebbero venirsi incontro: l’anno scorso i nerazzurri hanno rifiutato 33 milioni di euro dallo United per l’esterno croato, mentre questa volta potrebbero accettare un’offerta di poco superiore. L’idea, poi, sarebbe quella di chiedere in prestito Martial con diritto di riscatto, ma prima il francese dovrebbe trovare un accordo con i “Red Devils” per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno del 2019.