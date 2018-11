Mark van Bommel, allenatore del PSV Eindhoven, pronto a sfidare il Barcellona in Champions League, torna in conferenza stampa sulla sfida contro l'Inter: "Delle quattro partite giocate sin qui, siamo andati in vantaggio tre volte. Poi, se nel corso della partita contro l'Inter Samir Handanovic fosse stato espulso o avesse lasciato correre Steven Bergwijn, saremmo stati sul 2-0 e allora questo gruppo sarebbe stato molto diverso: togliendo i tre punti all'Inter e assegnandoli a noi, saremmo state in tre a quattro punti. Poi si può dire che abbiamo preso un punto immeritato col Tottenham, ma quello è stato per merito nostro. Un errore arbitrale non può fare molto per noi".