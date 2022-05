Un breve video per descrivere le sue lunghe giornate di riabilitazioni; alcune frasi per descrivere la sua voglia di non mollare.Dopo l'ennesimo grave infortunio della sua carriera,è finalmente pronto per lasciarsi alle spalle cure e fisioterapie e prepararsi al meglio alla prossima stagione.Il giovane difensore belga dell'Inter, in prestito al Genoa, ha affidato i suoi pensieri alla propria pagina Instagram: “Ogni carriera ha la sua storia. Alcune storie sono facili da leggere, facili da raccontare, ma verranno dimenticate. Altre storie sono difficili da leggere, hanno molti colpi di scena, ma saranno indimenticabili.e sorprendere tutti quelli che hanno dubitato di me“.