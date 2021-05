Johan Vanheusden, padre di Zinho, difensore ex Inter ora allo Standar Liegi, parla del futuro del centrale belga, sempre nel mirino nerazzurro: "Ci è stato detto da Milano che dobbiamo aspettare a causa della situazione in cui si trova l'Inter. Quando leggo di quei debiti, sarebbe un po' sorprendente pagare 16 milioni di euro per qualcuno che ha subito quell'infortunio sei mesi fa. Se l'Inter non può pagare e non mantiene la parola data, Zinho resterà allo Standard per altri tre anni. Spero che rimanga. Cosa può fare all'Inter il prossimo anno dopo un infortunio così grave? Cosa vuole lo stesso Zinho? Preferibilmente rimanere allo Standard. Potrebbe essere stato diverso senza un infortunio. Lo Standard è la sua casa, è il capitano lì. Sta bene con i tifosi e gli altri giocatori. Se riescono a tenere unita questa squadra, lì possono accadere grandi cose" le sue parole dopo il rientro in campo di Zinho.