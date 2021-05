Zinho Vanheusden, difensore belga di proprietà dell'Inter, ma in prestito con diritto di riscatto allo Standard Liegi ha parlato in patria del suo futuro e del percorso di recupero dai suoi pesanti infortuni: "Non ho paura di affrontare i duelli, è già una buona cosa. Sono contento di essere tornato dopo un'assenza di sette mesi. Quando mi sono infortunato, tutti parlavano di stagione finita, ma io ho cancellato queste previsioni: è una grande vittoria".



RESTO - "Voglio restare allo Standard perché mi sento bene qui. Non ho ancora avviato alcuna discussione con nessuno, lascio che se ne occupi il mio agente. Gioco da professionista da quattro stagioni e non ho ancora avuto l'opportunità di vivere un anno intero in campo per colpa di tre infortuni e del maledetto Coronavirus. Se riesco a fare una buona preparazione e sono in condizione, sono convinto di poter fare qualcosa di buono. Ma non voglio affrettare le cose. Mi è stato consigliato di andare un passo alla volta, senza forzare. Vado avanti con calma".