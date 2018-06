Intervistato da TuttoSport, il tecnico della Primavera, Stefano Vecchi, spiega come tra gli obiettivi della prossima stagioneci sia nuovamente quello di fare un bel percorso in Youth League.



“Se la Youth League sarà un obiettivo per la prossima stagione? Sicuramente, anche perché ci siamo già qualificati grazie all’obiettivo raggiunto dalla prima squadra e per questo abbiamo ringraziato Spalletti. Ha ottenuto un grande risultato per l’Inter, ma anche per il settore giovanile".