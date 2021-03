Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico della Primavera dell'Inter, Stefano Vecchi, ha parlato del portiere Ionut Radu.



"Un giocatore straordinario per un vivaio, ai tempi lo consideravamo un predestinato. Non a caso, lo portammo con noi pur avendo un anno in meno rispetto all’età media della categoria. Fu bravo a ritagliarsi spazi sempre più importanti, la sua credibilità aumentava. Come portiere lo considero completo, è capace di occupare correttamente la porta. Ha un buon piede, a volte forse esagera, e fisicamente c’è. Dal punto di vista caratteriale, che dire: è una persona solare, entusiasta, molto sveglia e intelligente".