Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, il tecnico dell'Inter Primavera, Stefano Vecchi, ha parlato del proprio futuro.



"Credo che mai come quest'anno sia giusto andare via. Prima del fine settimana ssi saprà qualcosa sul mio futuro dato che la società mi ha dato il permesso di fare alcuni incontri. Se vado al Venezia? Fuocherello. Quale dei miei giocatori vale di più? Emmers è il più forte di tutti, può già valere una decina di milioni e anche Spalletti lo apprezzava pià di tutti, lo chiedeva costantemente. Ma anche Bettella è un giocatore incredibile. Radu? A mio avviso è forte come Perin”.