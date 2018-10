Roberto Vecchioni, cantatuore italiano e tifoso dell'Inter, parla a Sky Sport di José Mourinho: "Lui è una sorta di Cyrano de Bergerac. Ricordo che quando vinceva, esultava. E lo faceva anche più dei suoi giocatori: a mio modo di vedere esultava per se stesso, anzi, addirittura contro gli avversari. Come a dire: vi siete permessi di sfidarmi, ecco com'è andata a finire. Era un poeta fingitore: molte delle sue uscite pubbliche erano scene, e la gente le beveva come fossero realtà. Questo è un mito che non puoi non amare".