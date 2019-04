Matias Vecino, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv al termine della partita vinta per 3-1 dai nerazzurri contro il Frosinone. L'ex Fiorentina ha siglato la terza rete interista.



Queste le sue parole: "Siamo andati un po' in affanno, ma poi alla fine l'abbiamo chiusa col mio gol. Con Borja Valero, rispetto a Brozovic, cambia qualcosa in quanto lo spagnolo fraseggia più stretto, mentre Brozo guarda più in là. Io mi adatto a seconda del compagno che ho al mio fianco. Abbiamo fatto passi in avanti, m altri ne dovremo fare per avvicinarci a chi ci precede. Con Spalletti e con questi giocatori possiamo continuare a crescere. In chiave Champions abbiamo preso un bel vantaggio, ma ora arriva uno scontro diretto con la Roma: non possiamo mollare e vincere ancora".