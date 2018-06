L’Inter deve cedere e realizzare circa 30-40 milioni di euro di plusvalenze entro il 30 giugno. Al momento non ci sono offerte concrete per i big e la società nerazzurra vuole cercare di utilizzare la stessa strategia della scorsa stagione: cedere giocatori in esubero per sistemare il bilancio e poi passare alla fase di rinforzo della rosa di Luciano Spalletti in vista della prossima Champions League. C’è chi farebbe follie per Milan Skriniar, come Manchester City e Barcellona, ma il difensore slovacco ha rivelato di voler restare e i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di cederlo. I soldi, dunque, dovranno arrivare da altre operazioni in uscita. Una poteva riguardare Matias Vecino, eroe dell’Olimpico nel 3-2 contro la Lazio valso la Champions League all’ultima giornata dello scorso campionato.



IL RETROSCENA - Inizialmente acquisto accompagnato da molta diffidenza, i 24 milioni in due anni pagati alla Fiorentina hanno fruttato per un investimento intelligente da parte di Ausilio e Sabatini, con l'avallo di Spalletti che ha voluto fortemente questo centrocampista tutto corsa e qualità all’occorrenza. L’identikit perfetto anche per Maurizio Sarri, che lo ha allenato ad Empoli, lo avrebbe voluto al Napoli e ora lo rivorrebbe nella prossima avventura. Come svelato da Sky Sport, Sarri aveva già fatto il nome di Vecino al suo staff come possibile rinforzo per il Chelsea. Poi la trattativa coi Blues ha subito dei grandi rallentamenti e il nome di Vecino è rimasto solo un'idea di mercato, una suggestione. La stima di Maurizio Sarri è totale, ma al momento Vecino pensa solo ai Mondiali con l'Uruguay e all'Inter.