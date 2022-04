"L'ha presa Vecino!". Quattro anni fa un gol di testa del centrocampista uruguaiano regalò all'Inter la vittoria nello scontro diretto con la Lazio all'ultima giornata di campionato, decisiva per la qualificazione in Champions League. Il prossimo 24 agosto spegnerà 31 candeline e non sarà più un calciatore dei nerazzurri, che non gli rinnoveranno il contratto in scadenza a giugno.



Il suo futuro sarà comunque in Italia, infatti in Serie A ci sono due tecnici (entrambi toscani) che lo hanno già allenato e lo apprezzano: Luciano Spalletti e Maurizio Sarri. Quest'ultimo in particolare ha fatto il suo nome nel vertice di mercato svolto ieri a Formello con il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Igli Tare.



Curiosità: oltre a Vecino, la Lazio è stata accostata a un altro sudamericano: l'argentino del River Plate, Agustin Palavecino (classe 1996), cugino dell'ex romanista Erik Lamela ora in forza al Siviglia.