Niente trasferta a Udine per il centrocampista dell'Inter Matias Vecino. Come comunica il club nerazzurro attraverso il proprio profilo Twitter, il calciatore uruguaiano ha accusato una contrattura al retto femorale della coscia destra durante l'allenamento di rifinitura prima della partenza per il Friuli e non sarà incluso nell'elenco dei convocati di Luciano Spalletti.



