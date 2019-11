Al termine di Borussia Dortmund-Inter, il centrocampista nerazzurro Matias Vecino è intervenuto a Sky Sport: l"Fa male, una brutta sconfitta dopo un buon primo tempo. Siamo riusciti ad andare due gol sopra, poi nella ripresa ci siamo abbassati troppo e non tenevamo palla. È andata così. Calo fisico? Non lo so, ma siamo riusciti meno a tenere palla e fare male. Loro sono una squadra forte e hanno preso coraggio. È diventata difficile, non riuscivamo a partire. Speranze di qualificarci? Sì, abbiamo ancora due partite, ce la giocheremo fino alla fine. Il gol? Ci tenevo a fare una bella partita, lavoro sempre per farmi trovare pronto e spero che le cose migliorino, perché posso dare molto alla squadra".