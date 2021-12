Pare destinato a sfumare l'approdo al Genoa di Matias Vecino.



Il centrocampista uruguaiano dell'Inter è in uscita dal club nerazzurro ma difficilmente accetterà la proposta dei rossoblù che vorrebbero affidargli le chiavi della propria linea mediana.



Il giocatore non appare infatti convinto della destinazione ligure e in attesa di ricevere ulteriori offerte non esclude la possibilità di lasciare il nostro Paese per continuare la propria carriera altrove. Magari in Spagna, dove diversi club ne stanno valutando il possibile ingaggio.