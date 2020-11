Matias Vecino e l'Inter pronti a dividersi a gennaio. Torino e Napoli monitorano la situazione e sono pronti a fare scambi coi nerazzurri: i granata possono mettere sul piatto Izzo, difensore che piace a Conte, gli azzurri, invece, Milik, che può far comodo in un reparto in cui manca un vero vice Lukaku.