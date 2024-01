Inter-Verona, Juve-Bologna e non solo: sono 8 gli errori certificati degli arbitri in questo campionato

Redazione CM

Nel corso della conferenza stampa di metà stagione, che l'Aia e i suoi vertici fra cui il presidente Carlo Pacifici e il designatore Gianluca Rocchi hanno tenuto oggi a Coverciano, sono stati presentati alla stampa tutti i casi in cui arbitri e/o var hanno commesso degli errori che sono stati poi certificati come tali in sede di revisione.



Inutile ribadire come il gol di Frattesi, viziato dal fallo di Bastoni su Duda nel corso dell'azione in Inter-Verona sia uno dei casi certificati, ma oltre a questo ce ne sono altri 8 che hanno coinvolto, casualmente solo 7 giornate delle 19 disputate finora. Oltre a Inter-Verona, infatti, c'è stato un errore anche in Sassuolo-Fiorentina nel corso dell'ultima tornata.



Quali sono? Ecco caso per caso. Ve li ricordate tutti?