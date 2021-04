L'Inter vince 1-0 contro il Verona. Gol di... Lukaku? No. Darmian, come due settimane fa contro il Cagliari. Ma a dire la verità Romelu non ci è neanche andato vicino: l'attaccante belga infatti ha giocato tutta la partita senza mai fare un tiro in porta. Prima di oggi, era successo soltanto contro l'Atalanta.