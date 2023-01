Inter-Hellas Verona (calcio d'inizio alle 20.45) è il quarto anticipo della 18ª giornata di Serie A: arbitra Michael Fabbri della sezione di Ravenna, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



INTER-H. VERONA



Arbitro: Fabbri

Assistenti: Valeriani-Di Monte

Quarto uomo: Minelli

VAR: Fourneau

AVAR: Marchetti



SECONDO TEMPO



90' - Duro intervento di Sulemana su Carboni: giallo.



68' - Altre furiose proteste dell'Inter: Hien, già ammonito, trattiene vistosamente Dzeko per impedire la ripartenza; Fabbri fischia il fallo, ma non estrae il secondo giallo e, di conseguenza, il rosso.



63' - Annullato il raddoppio dell'Inter: Lautaro segna la doppietta personale, ma Fabbri annulla per una trattenuta ai danni di Dawidowicz che permette all'attaccante nerazzurro di involarsi verso la porta. Proteste decise del Toro.



53' - Ammonito anche Hien per fallo sulla laterale.



49' - Giallo a Dawidowicz.



PRIMO TEMPO



42' - L'Inter reclama un rigore: leggera deviazione con il braccio largo di Hien sulla conclusione di Mkhitaryan, l'arbitro Fabbri si consulta con Fourneau e Marchetti al VAR e non concede il penalty senza rivedere l'azione al monitor, ma assegna il calcio d'angolo ai padroni di casa. Protestano i nerazzurri.