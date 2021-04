Rivali in campo, 'alleati' sul mercato.edsi affrontano a San Siro per la 33esima giornata di Serie A, ma è anche una nuova occasione di incontro tra due dirigenze che sul tavolo hanno diversi affari da gestire. Di Federico Dimarco abbiamo già raccontato , tra diritto di riscatto in favore degli scaligeri e un Napoli già in prima fila per l'esterno mancino, ma non è l'unico nome sul tavolo: c'è, cresciuto agli ordini di Juric e che il Verona vorrebbe anche tenere, nonostante il suo agente Giuseppe Riso abbia già annunciato il ritorno in nerazzurro; c'è anche, che nonostante la flessione dell'ultimo periodo resta uno dei portieri più affidabili della Serie A delle ultime due stagioni.avanza con l'età e i recenti infortuni in campo costati quattro punti alla squadra di Conte (autogol con il Napoli ed errore contro lo Spezia) stanno facendo riflettere la dirigenza nerazzurra sulla possibilità di ingaggiare un nuovo portiere che possa dare un'alternativa concreta allo sloveno nell'immediato per raccogliere poi la sua eredità. In questo senso, assieme a, Silvestri è un nome gradito dal punto di vista tecnico e anche dal punto di vista economico può avere condizioni vantaggiose: l'Hellas lo valuta tra gli 8 e i 10 milioni di euro (complice il contratto in scadenza nel 2022) e i buoni rapporti tra le due dirigenze possono anche aprire la strada ad eventuali contropartite tecniche, come ad esempioche, riferisce L'Arena, sono particolarmente apprezzati dagli scaligeri. Occhio alla concorrenza però, perché il portiere classe '91 piace e non poco anche alla, alla ricerca di un estremo difensore che prenda il posto di. Intanto una nuova opportunità di vederlo da vicino: anche Silvestri può finire sul tavolo delle discussioni tra Inter e Verona.