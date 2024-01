Inter-Verona, retroscena: il rammarico di Sogliano con i dirigenti nerazzurri

Finale di partita caldissimo ieri per Inter-Verona, con il gol di Frattesi, la contestazione della squadra ospite per la gomitata di Bastoni, e infine il rigore fallito da Henry. Dal campo, le polemiche si sono spostate sui social e negli spogliatoi del Meazza, con momenti bollenti, come raccontano i quotidiani in edicola oggi.



Secondo un retrocena raccontato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo dell’Hellas, Sean Sogliano, che ieri in conferenza stampa ha usato parole di fuoco sulle decisioni arbitrali, avrebbe incontrato i dirigenti dell'Inter, esprimendo anche a loro il suo rammarico per la decisione presa sull’episodio della gomitata di Bastoni.