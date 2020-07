La Lazio sembrava aver sorpassato l'Inter per Marash Kumbulla ma i nerazzurri sono ancora ampiamente in corsa e negli ultimi giorni sono tornati ad avere la situazione sotto controllo. La trattativa potrebbe richiedere ancora lunghi tempi ma intanto c'è un nuovo nome che potrebbe interessare al Verona nell'ambito dell'affare. È quanto si apprende da Sky, secondo cui Edoardo Vergani potrebbe passare in gialloblu.