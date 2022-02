Il derby per l’allungo decisivo. O comunque significativo, e non poco, verso il secondo scudetto consecutivo.. Vincendo la squadra di Inzaghi si porterebbe a + 7 sui cugini, con anche una partita da recuperare. Simone alla vigilia smorza i toni, cerca di abbassare tensione e posta in palio. Che però resta altissima.La squadra nella serata di venerdì ha cenato insieme, far gruppo verso il derby. Non ci saranno i due neo acquisti:e potrebbe non andare neanche in panchina.è un altro lungodegente (fuori fino a fine febbraio), quindi alla fine le scelte di Inzaghi sono abbastanza obbligate. Due i dubbi,E’ il partner del Toro che è ancora incerto.di questo periodo. Potrebbe, il cileno, essere utilizzato anche come arma a gara in corso.Lì l’avversario è di quelli tosti, Theo Hernandez. Inzaghi sta facendo diverse valutazioni, deciderà a ridosso della partita.. Poi tutto confermato: davanti ad Handanovic ecco Skriniar, de Vrij e Bastoni, con Barella, Brozovic e Calhanoglu in mediana. Perisic agirà a sinistra, le punte, come detto, dovrebbero essere Dzeko e Lautaro. In campionato l’Inter ha vinto 9 delle ultime 10 partite: proverà a tenere questo ritmo anche contro il Milan per fare un passo deciso verso lo scudetto.