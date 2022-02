(Alessandro Bassi è anche su

. La prima volta che le due squadre si affrontano, curiosamente, non è in territorio italiano: l'occasione, infatti, è data da un torneo che si disputain circostanze particolari.Come ben sappiamo,, tra i quali vanno ricordati David Allison, Piero Pirelli ed Herbert Kilpin, quest'ultimo uno dei “padri” del calcio italiano. Passa poco meno di una decina di anni e, contrari ad accettare il divieto voluto dalla Federazione di far giocare giocatori stranieri nel campionato italiano,, appunto. Come abbiamo già avuto modo di raccontare a disputare la terza edizione della Coppa omonima e lì si affrontano per la prima volta nella loro storia. Gli organizzatori della Coppa Chiasso invitano nel Canton Ticino tre compagini milanesi, il Milan, l'Internazionale e l'Ausonia che dovranno vedersela con altrettante squadre svizzere, il Lugano, la Juventus Bellinzona e ovviamente il Chiasso. Il F.C. Chiasso è una società nata nel 1905 che già dal 1906 organizza l'omonima Coppa e che dal 1913 per una decina di anni parteciperà al campionato italiano. Come è d'abitudine in quegli anni pionieristici, il regolamento prevede che la Coppa vada definitivamente a chi riuscirà a vincerla per tre volte:. Sì, perché quella del 1908 è la terza edizione della manifestazione e il Milan vi ha sempre partecipato. Nel 1906 il Milan aveva battuto Ausonia e Chiasso, nel 1907 aveva bissato vincendo facilmente 4 a 0 contro i padroni di casa.. Tenuto conto di tutte gli incontri in programma, il regolamento prevede che ogni partita sia giocata su due tempi da 20 minuti ciascuno: bizzarrie dei pionieri... Si inizia alle 8 del mattino con la prima eliminatoria tra i padroni di casa e il Lugano, partita che termina sullo 0-0 e che quindi verrà ripetuta nel primo pomeriggio. Subito dopo è il turno dell'Internazionale che batte l'Ausonia (1-0) e poi il Milan che vince 2-0 contro la squadra di Bellinzona. Per meglio respirare l'atmosfera di quella domenica, atmosfera tipica di quegli anni di belle epoque e di calcio pionieristico, simpatico è leggere quanto riporta La Lettura Sportiva nel resoconto che pubblica nel numero del 25 ottobre: “(...) A mezzodì banchetto al “Grotto della Giovannina”; poi corteo dei giocatori col Corpo Musicale di Chiasso”. Pranzato e digerito, si ricomincia a dare calci al pallone con la ripetizione della gara tra Chiasso e Lugano, partita che i padroni di casa riescono a vincere qualificandosi così per la semifinale.di contendenti. Nessun problema: come già capitato in altri tornei dell'epoca,che per sorteggio va direttamente in finale, mentretra di loro.e si qualificano per la finale, dove si è già accomodata l'Internazionale grazie al sorteggio benevolo. Dunque la finale della Coppa Chiasso è Milan-Internazionale, gara che chiude a metà pomeriggio il ricco programma calcistico che appassiona gli spettatori accorsi al campo del Gas di Chiasso. Dopo un'intera giornata di partite,tra le due formazioni. Visto l'orario, i capitani delle due formazioni si accordano per giocare un incontro su due tempi da 25 minuti ciascuno. Il pubblico – si legge dalle cronache dell'epoca – resta in attesa di vedere la finale, finale che, come si legge da La Gazzetta dello Sport del 19 ottobre, vede Milan e Internazionale dare vita ad una “lotta accanita e splendida”. Anche altre testate giornalistiche riportano notizie riguardanti quel torneo e quella finale, ma curiosamente nessuna indica con esattezza i marcatori.. Nasce così lo straordinario romanzo del “derby della Madonnina” che da oltre 120 anni appassiona milioni di tifosi.