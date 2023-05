Reduce dalla conquista della seconda Coppa Italia consecutiva della gestione Inzaghi e già proiettata mentalmente alla finale di Champions League del prossimo 10 giugno contro il Manchester City,di domani sera (ore 20.45), reduci dal ko di Napoli dell'ultimo turno,e affrontano un avversario che ha invece la necessità di vincere a San Siro per tenere aperta la corsa al quarto posto.- Per quanto riguarda le scelte di formazione,per la finale di Istanbul operando le solite rotazioni che hanno caratterizzato le ultime settimane. Certo delle indisponibilità per infortunio di Skriniar, Mkhitaryan e Correa e per squalifica di Gagliardini, l'allenatore dell'Interdopo la vetrina concessa ad Handanovic nella finale di Coppa Italia di mercoledì.In mezzo al campo ci dovrebbe essere ancora Brozovic in cabina di regia - con Barella e Calhanoglu ai suoi lati - ma occhio ad Asllani che scalpita. Sulle corsie esterne Dumfries e Gosens partono favoriti rispetto a Bellanova e Dimarco, mentre, entrato dalla panchina contro la Fiorentina. E' ballottaggio aperto tra Dzeko e Lautaro Martinez per affiancaralo.(3-5-2): Onana; D'Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Dzeko. All.: Inzaghi