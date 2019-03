Alle ore 14.30 di sabato 30 marzo presso il Centro Sportivo Suning si terrà la conferenza stampa di Luciano Spalletti in vista di Inter-Lazio, gara valida per la 29^ giornata di Serie A TIM. L'ingresso ai giornalisti sarà consentito dalle 14.15 e non sarà permesso l'accesso ai fotografi.