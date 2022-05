In attesa di capire se riuscirà a festeggiare il secondo scudetto di fila scavalcando il Milan nelle ultime due giornate,in una nota sul sito ufficiale: "Siamo tornati a riempire San Siro come solo noi sappiamo fare, con oltre un milione di voci nerazzurre che hanno accompagnato la squadra in questa stagione. Ogni partita è stata l’occasione per ribadire la passione del tifo interista. E per permetterti di essere sempre vicino ai nostri ragazzi anche nella prossima stagione, per garantirti un posto al “Meazza” e gridare tutto il tuo amore per i colori nerazzurri, riparte finalmente la campagna abbonamenti.La Fase 1 per il rinnovo, dedicata alla conferma del proprio posto per tutti gli abbonati alla stagione 2019-20, scatterà dalle ore 14.00 di mercoledì 18 maggio, fino a lunedì 6 giugno.; quindi, essendo confermato il tetto alla disponibilità di tessere, è importante acquistare durante la fase dedicata il proprio posto per essere certi di avere accesso a San Siro per tutte le partite casalinghe della prossima stagione, oltre alla prevendita per le sfide della UEFA Champions League e di Coppa Italia.– CONFERMA POSTO – Dalle ore 14:00 di mercoledì 18 maggio a lunedì 6 giugno: dedicata alla conferma del posto da parte degli abbonati 19-20.- CAMBIO POSTO – Martedì 7 e mercoledì 8 giugno i tifosi che hanno confermato il posto potranno collegarsi ad inter.it/abbonamenti e valutare se cambiarlo, scegliendo tra quelli rimasti liberi nel settore acquistato. Ad esempio chi ha acquistato il primo anello verde potrà scegliere un altro posto nel primo anello verde.- VENDITA RISERVATA – Da giovedì 9 a lunedì 13 giugno: gli abbonati che non hanno confermato il posto nella prima fase di vendita, potranno acquistare uno di quelli rimasti liberi in qualsiasi settore disponibile. I primi due giorni saranno riservati in esclusiva agli abbonati 19-20 mentre da sabato 11 a lunedì 13 potranno accedere alla vendita anche gli iscritti alla waiting list.- VENDITA LIBERA PER TUTTI – Lunedì 20 giugno è il giorno più importante da segnare subito nel calendario per tutti gli aspiranti “nuovi abbonati”. Gli eventuali posti lasciati liberi dagli abbonati 19-20 saranno infatti a disposizione di tutti per la vendita libera.Come sempre, per acquistare un abbonamento è necessario possedere la tessera SiamoNoi, acquistabile alla pagina inter.it/siamonoi a soli 12 Euro, con validità 6 anni.Agli abbonati sono riservati anche benefit esclusivi come la prelazione per le competizioni UEFA e la Coppa Italia, il 15% di sconto sugli acquisti presso l’Inter Store e la possibilità di cedere il proprio abbonamento.. Inoltre saranno a disposizione per la vendita al pubblico anche i punti vendita: gli Uffici Stadio San Siro, i Punti vendita Vivaticket e l’Inter Store Milano.È sempre possibile ottenere supporto per l’acquisto di abbonamenti anche rivolgendosi al Presidente del proprio Inter Club.Ci vediamo a San Siro, al vostro posto".