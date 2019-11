Non solo il centrocampo. Secondo La Gazzetta, l’Intermetterà le mani a gennaio anche sull'attacco: "È vero che Conte riavrà, proprio con l’anno nuovo, Alexis Sanchez. Ma l’arrivo di un volto nuovo è probabile, in concomitanza appunto con l’addio di Politano. Qui il ragionamento cambia, in un reparto che conta già su Lukaku, Lautaro e in prospettiva su Esposito, al netto dei discorsi che si faranno la prossima estate su Sanchez. L’Inter qui è aperta all’idea di cercare un profilo più pronto. E Olivier Giroud- contratto in scadenza a giugno - è occasione che ad Appiano stanno prendendo in serissima considerazione. Al Chelsea è stato già allenato da Conte, per sei mesi: per portarlo via bastano 6-7 milioni e la promessa di un contratto di almeno 18 mesi".