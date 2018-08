Lorenç Serra Ferrer, vicepresidente del Betis Siviglia, parla di Joao Mario in conferenza stampa: "Un grande calciatore e se ci fosse la possibilità ci piacerebbe prenderlo. Ma dobbiamo essere realistici e sapere cosa possiamo fare. Cerchiamo di distribuire bene il nostro potenziale economico per poter rafforzare e migliorare la rosa. Abbiamo fatto sei acquisti, sostituendo giocatori che l'anno scorso hanno fatto molto bene e pensiamo di essere migliorati. Sarà difficile eguagliare quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Siamo soddisfatti, sempre desiderosi di migliorare ma non sconvolgeremo il piano di crescita del club per uno o due giocatori"