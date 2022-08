Cesare Casadei si allontana dall'Inter e si avvicina al Chelsea. Dopo i tentativi di Torino e Sassuolo, ora sono i Blues in pole position per il centrocampista classe 2003, campione d'Italia con la Primavera lo scorso giugno. Marotta ha avuto l'imput da Zhang di fare cassa, dopo la cessione di Andrea Pinamonti al Sassuolo per 20 milioni di euro, è vicino a cedere il nazionale azzurro under 19. La differenza tra domanda e offerta è minima, l'Inter chiede 15 milioni di euro più 5 di bonus, la squadra allenata da Tuchel si è fermata a 12 più bonus. Un accordo potrebbe essere trovato a metà strada, l'affare può essere chiuso entro la fine di questa settimana.



LUKAKU - Secondo quanto riporta Sportitalia l'Inter vuole usare la cifra pattuita per l'addio di Casadei per trattenere Romelu Lukaku, arrivato in prestito fino al 2023 a 8 milioni (più altri 4 che scatterebbero in caso di conquista dello scudetto da parte dei nerazzurri). Dalla cifra relativa al diritto di riscatto verrebbe di fatto scalato quanto i club concorderanno per Casadei, all’interno di accordi tra i club che evidentemente vanno oltre il prestito secco.