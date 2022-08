visti i continui gol nei finali di partita che sono ormai diventati una bella abitudine per il tecnico dell'InterQuella corsa di Inzaghi per festeggiare con la squadra non è una novità per Simone, che già nella passata stagione, aveva vissuto diversi momenti del genere a partire dalla finale di Supercoppa contro la Juventus, vinta al 120esimo con il gol di Alexis Sanchez.Impossibile parlare di fortuna o almeno non può essere solo l'unica spiegazione al perché l'Inter e le squadre di Inzaghi in generale trovano spesso la via del gol a pochi minuti dal triplice fischio.a dimostrazione di quanto il tecnico nerazzurro cercasse i tre punti per iniziare al meglio la stagione.Oltre a quello di Sanchez in supercoppa, da ricordareche ha permesso ai nerazzurri di pareggiare in Coppa Italia contro l'Empoli allo scadere e successivamente qualificarsi al turno dopo fino alla vittoria della competizione., quando per ben 45 volte i biancocelesti erano riusciti a segnare dall'85esimo in avanti.un'arma in più per l'Inter da usare con l'obiettivo di riprendersi subito lo scudetto strappato dal Milan.