Arturo Vidal ritrova l'Inter e la Juve, quale occasione migliore per sbloccarsi in campionato dopo aver trovato la via del gol in Coppa Italia? Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Arturo si è sbloccato a Firenze, su rigore. E a Roma, domenica scorsa, Vidal è andato vicinissimo al gol almeno in un paio di occasioni. Il bastone - leggasi la sostituzione all’intervallo contro il Crotone e seguente invito a dare di più in allenamento - ha avuto il suo effetto, ma re Arturo è atteso ora alla prova del nove. Ha raggiunto Conte a Milano per una missione precisa: mettere fine alla dinastia della Juve in Italia. Domenica ritroverà tanti amici e un allenatore - Pirlo - che fino a qualche anno fa gli apriva autostrade per la gloria. Quale momento migliore per mettere fine all’astinenza in campionato? ”.