Parlando in una diretta live organizzata su Instagram il centrocampistae della nazionale cilena,, non si è trattenuto nel rispondere a tutti quei "tifosi" o presunti tali che non hanno fatto altro che insultarlo per lo scarso rendimento in maglia nerazzurra. Offese rimandate al mittente e senza mezzi termini.E poi con un post pubblicato sul proprio profilo instagram ha aggiunto: "I vincitori fanno ciò che i perdenti non fanno".