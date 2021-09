Arturo Vidal è attualmente indisponibile per la sfida contro la Fiorentina di questa sera e probabilmente anche per le sfide contro Atalanta e Shakhtar, ma secondo quanto riportato da diversi media cileni, il centrocampista nonostante il risentimento muscolare alla coscia destra verrà inserito dal ct del Cile Martín Lasarte per le prossime gare.



Saranno contro Perù, Paraguay e Venezuela e sempre secondo quanto riportato dalla stampa cilena grazie all'entourage del giocatore, Vidal risponderà presente anche se questo potrebbe significare un conflitto con l'Inter.