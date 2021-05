Sirene francesi per Arturo Vidal. Come si legge su Tuttosport, secondo France Football il centrocampista cileno dell'Inter è vicino al Marsiglia e ha già parlato con l'allenatore Sampaoli, ex ct del Cile. Il club nerazzurro sarebbe disponibile a cedere il suo cartellino a titolo gratuito pur di risparmiare circa 10 milioni lordi d'ingaggio.