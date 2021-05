. Ilsi può riassumere così, ripercorrendo le sessioni di mercato in cui, con l'allenatore pugliese in panchina, l'ha tentato invano di acquistare il centrocampista cileno. Fino alla scorsa estate, quando Beppe Marotta e Piero Ausilio sono riusciti a trovare l'accordo con il Barcellona per il Guerriero.Un rinforzo arrivato a prezzo di saldo, visto che Arturo era tornato in Serie A a costo zero, liberato dal Barça dopo un lungo braccio di ferro. I catalani, in cambio, avevano ottenuto però: tra questi, anche quelloconquistato in questa stagione. Così l'Inter dovrà pagarein più ai blaugrana, dopo la conquista del tricolore.Un altro titolo, l'ennesimo della carriera di Vidal, che ne ha vinti 12 in 15 stagioni, nove nelle ultime dieci., per via dei tanti problemi fisici che hanno complicato il suo 2020/21. Il cileno ha un altro anno di contratto coi nerazzurri, che hanno anche un'opzione per prolungare fino al 2023., una cifra molto alta, soprattutto visto il diktat della famiglia Zhang, ovvero lanecessaria per l'immediato futuro del club. Per questo motivo,. Fin qui, le squadre accostate a Vidal (su tutte il Marsiglia) non hanno mosso passi concreti. L'Inter aspetta, sapendo che all'estero c'è ancora chi apprezza il Guerriero.