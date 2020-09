Mauricio Isla, connazionale di Arturo Vidal, rivela a Fla Tv il futuro del suo compagno di nazionale ed ex compagno alla Juve "Ho avuto l'opportunità di parlare con Arturo Vidal, che è un amico di Rafinha ed era molto felice. Mi ha detto 'aspetta altri due anni che arrivi al Flamengo'. Sarebbe molto bello per Arturo giocare per questo club che ha tutto, è molto bello, verrebbe accolto come una star assoluta per tutta la sua carriera e ovviamente potrebbe giocare per una delle migliori squadre del mondo. Per il suo calcio, per la sua dedizione, sarebbe accolto così ovunque". Su Vidal c'è il forte interesse dell'Inter, che ha già un accordo col giocatore.