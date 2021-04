Come mai Arturo Vidal non era nemmeno in panchina oggi durante Inter-Cagliari? Lo ha svelato Antonio Conte a fine partita: "​Vidal ha accusato un po' di fastidio al ginocchio nella rifinitura e abbiamo preferito non rischiarlo, non è stato nemmeno con noi in ritiro ma oggi era con noi nello spogliatoio. Speriamo di recuperarlo presto".