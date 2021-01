Arturo Vidal ha intenzione di mantenere la promessa fatta al tifoso nerazzurro che gli aveva fatto notare qualche errore di troppo. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport nello spazio dedicato al centrocampista cileno.



“Il punto più alto della gestione di Antonio, con l’uomo che Antonio ha inseguito fin dal primo giorno in cui ha messo piede ad Appiano: se non è un appuntamento col destino, è di sicuro una sceneggiatura ben scritta. Arturo l’aveva promesso, dopo l’errore costato la vittoria domenica scorsa a Roma. Su Instagram aveva risposto a un tifoso: «Appena ne faccio uno, poi ne segno dieci». Era una promessa. Non una di quelle da marinaio, una promessa vera”.